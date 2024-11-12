Экс-министр экономики Абхазии объяснил причины перекрытия дорог в стране

Цель протестов в Абхазии — добиться освобождения задержанных оппозиционеров и не допустить ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое приведет к распродаже ресурсов страны. С таким заявлением выступил бывший министр экономики и кандидат в президенты Абхазии на выборах в 2020 году Адгур Ардзинба, сообщает Telegram-канал «Республика».

«Мы будем добиваться не только их освобождения. Это соглашение, которое хотят ратифицировать — дать олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии, будет остановлено», — сказал Ардзинба.

Он отметил, что его соратники задержаны незаконно по причине того, что отстаивают национальные интересы.

«Здесь нет ни одного человека, который бы пошел на такие меры с удовольствием. Те, кто следят за действиями оппозиции все пять лет, знают, что мы никогда не поддерживали подобные акции. Но сегодня это вынужденные меры», — подчеркнул политик.

В ночь на 12 ноября оппозиционные силы в Абхазии заблокировали республиканскую трассу, установив тракторы на двух мостах. Причиной стало вчерашнее задержание оппозиционеров, возвращавшихся с собрания общественности в Гудауте. Задержанными оказались Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия, их доставили в отделение Службы государственной безопасности (СГБ). После задержания у здания СГБ началась акция протеста, неизвестные протаранили на автомобиле забор у отделения.

На фоне протестов президент Абхазии Бжания провел экстренное заседание Совбеза страны.

Ранее сообщалось, что парламент Абхазии планирует рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с РФ 15 ноября.