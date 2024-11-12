Сальвадор и Коста-Рику объединит лига малых наций

Президенты Коста-Рики и Сальвадора Родриго Чавес Роблес и Найиб Букеле предложили создать лигу малых государств для безопасности их народов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы собираемся <…> сформулировать совместные предложения для остального мира и для нового правительства США», — заявил президент Коста-Рики на брифинге.

Название «лига наций» предложил президент Букеле. Чавес при этом напомнил об истории Ганзейского союза, когда объединенные свободные города Северной Европы и Балтийского моря «стали островами процветания».

В ближайших планах — привлечение инвестиций, активизация международной торговли, борьба с незаконным оборотом наркотиков и миграцией.

Букеле анонсировал строительство штаб-квартиры лиги, где смогут собираться политические лидеры разных стран, заинтересованные в благополучии своих граждан.

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