Россия смогла стать неформальным лидером стран глобального Юга на фоне трансформации мира. Так чешское издание Lidovky прокомментировало подходящий к концу саммит БРИКС в Казани.

«Путинской России весьма успешно удалось взять на себя роль неформального лидера глобального Юга», - подчеркивается в сообщении издания.

Как пишет газета, с мнением России относительно трансформации миропорядка согласились многие страны Африки, Азии, а также Латинской Америки. Кроме того, позицию Москвы поддержали также отдельные политики в странах Запада.

До этого сообщалось, что Евросоюз принял к сведению принятую на саммите БРИКС в Казани декларацию, но не считает, что пункт о недопустимости односторонних санкций касается политического объединения.

В итоговой декларации саммита БРИКС украинский вопрос почти не получил внимания со стороны участников встречи: ему уделили лишь три предложения, а само название государства упомянуто только один раз. Официальный документ опубликован на официальном сайте Кремля, где также велась прямая трансляция.

Ранее в Кремле рассказали, как создавалась общая декларация БРИКС.