В Ливии отреклись от отношений с властями Украины

Правительство Ливии не поддерживает отношения с украинскими властями. Об этом заявил ТАСС на полях конференции Россия — Африка и.о. главы МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур.

«Нет никаких отношений между правительством Ливии и властями на Украине», — сказал он.

Дипломат обратил внимание, что ливийский народ отвергает терроризм. Он напомнил, что в 2015 году некоторые города в Ливии были под властью ИГ (организация запрещена в России) — это Дерна и Сирт. Но в стране категорически отвергли экстремизм.

Накануне стало известно, что временное правительство Ливии заинтересовано в присоединении к БРИКС. Правительство национального единства — сформированное в марте 2021 года временное правительство Ливии, которое заменило конкурирующие Правительство национального согласия, базирующееся в Триполи и признанное ООН, и второй кабинет бывшего премьера Абдаллы ат-Тани в Тобруке.

Ранее посол Намибии в Москве сообщил о заинтересованности страны в присоединении к БРИКС.