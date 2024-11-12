Республиканцы сохраняют контроль над палатой представителей

Республиканская партия по итогам прошедших в США президентских выборов сохраняет контроль над палатой представителей конгресса. Об этом сообщил американский портал DDHQ.

Как следует из его данных, республиканцы получают в палате представителей как минимум 218 мест, необходимых для сохранения контроля над нижней палатой конгресса, у демократов к настоящему моменту на девять мест меньше.

Накануне управляющий директор крупнейшего коммерческого банка США JPMorgan Private Bank Стефан Гратцер предрек, что

первые два года президентского срока Дональда Трампа могут быть успешными, но затем возникнут сложности. Гратцер связал трудности, с которыми может столкнуться Трамп и его команда после 2026 года, с промежуточными выборами в конгресс. Он напомнил, что сейчас Республиканская партия вернула себе контроль над сенатом и сохранила большинство в палате представителей.

Ранее компания Villa Vie Residences запустила четырехлетний кругосветный круиз для тех, кто хочет оказаться за пределами США во время президентства Дональда Трампа.