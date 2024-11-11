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В США Трампу предрекли «дальнейшие сложности»

Крупнейший в США JPMorgan Private Bank предрек Трампу сложности на фоне успеха

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Brian Snyder/Reuters

Первые два года президентского срока Дональда Трампа могут быть успешными, затем возникнут сложности. Об этом заявил управляющий директор крупнейшего коммерческого банка США JPMorgan Private Bank Стефан Гратцер, передает Bloomberg.

Он назвал главным экономическим решением — сокращение налогов. Реформы в этой области принесут, по мнению банкира, успех новому главе Белого дома.

Гратцер связал сложности, с которыми может столкнуться Трамп и его команда после 2026 года с промежуточными выборами в конгресс.

Накануне стало известно, что компания Villa Vie Residences запускает четырехлетний кругосветный круиз для тех, кто хочет оказаться за пределами США во время президентства Дональда Трампа. Билеты доступны на один, три и четыре года. Каюта на круизном лайнере Villa Vie Odyssey обойдется минимум в $266 тыс. Ожидается, что недовольные Трампом смогут посетить 140 стран мира за время круиза.

Ранее в США узнали, кого может помиловать Трамп.

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