The Hill назвал имена претендентов на пост главы Госдепа в команде Трампа

Бизнесмен Вивек Рамасвами, ранее участвовавший в предвыборной гонке за пост президента США, является одним из кандидатов на должность госсекретаря в администрации Дональда Трампа, сообщает газета The Hill. Рамасвами конкурирует с сенатором Марко Рубио, который, по мнению политологов, имеет преимущество благодаря большему опыту в международной политике.

Оба кандидата, по данным издания, входят в шорт-лист претендентов на пост, однако Трамп пока не раскрыл, кто именно будет назначен на эту должность.

«Вивек Рамасвами определенно выглядит фигурой, которая является <…> частью Республиканской партии», — говорится в публикации.

Рамасвами, который в 2024 году баллотировался от Республиканской партии, прекратил борьбу после неудачного старта на внутрипартийных выборах в Айове. Он выступает за мирное разрешение конфликта в Украине и обещал не поддерживать вступление Украины в НАТО.

Среди возможных кандидатов на пост, по данным Politico, также рассматриваются сенатор от Теннесси Билл Хагерти, который в прошлом занимал должность посла США в Японии при Трампе, а также бывший посол страны в Германии Ричард Гренелл.

Ранее Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию.