В 2025 году на Украине могут пройти президентские выборы для формирования легитимной власти, с которой Москва сможет вести переговоры. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Если США намерены всерьез перейти к политико-дипломатическому урегулированию этого конфликта, то, конечно, надо навести порядок внутри Украины в плане легитимности украинской власти», — сказал он.

По словам Килинкарова, выборы могут пройти весной 2025 года, хотя в настоящий момент точные прогнозы давать сложно.

Экс-депутат Рады уверен, что в дальнейшем легитимным переговорщиком «точно будет не Зеленский», так как он в силу политической неопытности сделал много непростительных ошибок. Поэтому «под влиянием американцев Зеленский не будет принимать участие в предстоящих выборах».

11 ноября Служба внешней разведки России сообщила, что США планируют заставить украинские власти провести выборы президента в 2025 году. Целью такой меры для США станет «устранение зарвавшегося» президента Украины Владимира Зеленского.

По данным СВР, в этих условиях в США обсуждают создание на Украине новой проамериканской партии. Также предполагается, что выдвижение кандидатов на президентских выборах на Украине будет производиться при согласовании с Государственным департаментом США.

Ранее стало известно о требовании Зеленского посадить политика, призвавшего к переговорам.