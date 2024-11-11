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Патрушев высказался о переизбрании Трампа

Патрушев: Трамп должен исполнить обязательства перед теми, на кого опирался

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп в предвыборной кампании привлек избирателей, проголосовавших против «деструктивной» внешней политики, однако обещания могут расходиться с его последующими действиями. Об этом заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью с «Коммерсантъ».

По словам Патрушева, Трамп «опирался на определенные силы», и поэтому он должен выполнить свои обязательства перед ними.

«<...> В январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями», — отметил помощник президента.

Патрушев подчеркнул, что в предвыборный период избранный президент США «делал много заявлений для привлечения на свою сторону избирателей». В итоге это стали американцы, «проголосовавшие против деструктивной внешней и внутренней политики», которую проводила действующая администрация президента США.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, за высший государственный пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Патрушев узнал о планах США получить доступ в Черное море через Дунай.

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