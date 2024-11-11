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Патрушев опроверг заявления западных СМИ о поражении Черноморского флота

Патрушев опроверг данные СМИ о поражении российского флота на Черном море

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Павел Бедняков/РИА Новости

Помощник президента России и глава Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту» заявил, что недавно убедился в боеспособности сил Черноморского флота.

Так он прокомментировал заявления западных СМИ якобы о том, что ВСУ нанесли ущерб флоту. По его словам, никакого поражения российского флота на Черном море нет.

«И это при том, что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами», — сказал Патрушев.

Он добавил, что, несмотря на атаки со стороны Украины, позиции российского флота в Черном море не ослаблены. Патрушев подчеркнул, что Россия прочно удерживает свой статус одной из ведущих военно-морских держав, одной из задач которой является ядерное сдерживание противников.

В начале ноября Патрушев посетил Черноморский флот, где познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил флота, его оснащением новейшим вооружением, военной и специальной техникой.

Ранее в Крыму обсудили меры защиты региона с моря от атак ВСУ.

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