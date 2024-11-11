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В ЕС пообещали до конца года выполнить данное Украине обещание по снарядам

Боррель: ЕС поставил на Украину более 980 тысяч снарядов из обещанного миллиона

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Global Look Press

Европейский союз (ЕС) снабдил Украину более 980 тыс. боеприпасов и рассчитывает, что до конца 2024 года сможет выполнить план по поставке в зону конфликта одного миллиона снарядов. Об этом в ходе интервью для газеты «Европейская правда» заявил верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы уже поставили более 980 тыс. снарядов и очень скоро передадим один миллион боеприпасов. Я знаю, что мы брали обязательство достичь этого уровня до весны и не смогли. Но до конца года сможем», — сказал дипломат.

По его словам, когда Брюссель давал Киеву обещание о поставке одного миллиона снарядов до весны текущего года, он не знал о реальном объеме их производства в странах — членах объединения. В результате оказалось, что государства ЕС выпускают не так много боеприпасов, как хотелось бы.

Боррель подчеркнул, что на этом фоне европейским державам пришлось значительно ускорить производство снарядов. К текущему моменту они достигли необходимой для помощи Украине производственной мощности, добавил он.

В связи с этим верховный представитель регионального содружества пришел к выводу, что до января следующего года Брюссель снабдит Киев свыше 1,5 млн снарядов. Как отметил дипломат, «такое же количество» боеприпасов ЕС сможет поставить в зону конфликта и в 2025 году. Но это произойдет, только если местные заводы выйдут на «крейсерскую скорость» выпуска.

Ранее в ЕС рассказали, сколько средств потратили на поддержку Украины с начала боевых действий.

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