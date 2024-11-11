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Экс-глава Гагаузии заявила, что Санду может втянуть Молдавию «в чужой военный сценарий»

Влах: молдаване боятся, что Санду втянет их страну в чужой военный сценарий

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Граждане Молдавии боятся втягивания республики «в чужой военный сценарий», на что может пойти президент страны Майя Санду. Об этом в интервью РИА Новости заявила экс-глава Гагаузской автономии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах.

«Люди возмущены не только бедностью. Этот режим начал активную милитаризацию Молдовы — увеличен бюджет министерства обороны; закупаются радары; значительно увеличилось число военных учений, включая обучение резервистов; в Молдову постоянно поступает оружие и военная техника в виде пожертвований. Люди боятся, что Санду втянет страну в чужой военный сценарий», — рассказала политик.

Она также обратила внимание, что в последние годы представители молдавских властей заявляли о предпочтительности вступления республики в НАТО. По словам Влах, она выступает против такого курса. Она подчеркнула, что в конституции Молдавии говорится, что страна является нейтральным государством.

Вместе с тем она напомнила, что в начале текущего года предложила, чтобы в Молдавии наряду с референдумом об интеграции республики в Евросоюз был проведен и референдум о ее невступлении в военные альянсы.

«Режим Майи Санду был против, потому что она знает, что большинство наших граждан никогда не поддержат участие страны в военных союзах», — добавила политик.

В июле глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что республика готова не только получать защиту от НАТО, но и обеспечивать ее для других.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины.

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