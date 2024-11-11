В Госдуме оценили планы Шольца «финляндизировать» Украину

Идея канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Украине нужно принять нейтральный статус подобно тому, который занимала Финляндия во времена Холодной войны между СССР и НАТО – правильная. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«Это интересно. Какое-то отсутствие четкой линии, в какую сторону им двигаться. Мы от Шольца слышим противоположные заявления. С другой стороны, Шольц и [Макрон] предлагают и дальнейшее вооружение, поставки оружия в Украину», — сказал Чепа.

По его словам, высказывание Шольца в очередной раз демонстрирует запутанность, неясность и панику европейцев касательно конфликта на Украине. Депутат напомнил, что канцлеру ФРГ вообще грозит отставка, а Германия может лишиться «какого-либо лидерства» в Европе.

«Я думаю, что и американцы будут предлагать лет на 20, чтобы Украина не вступала в НАТО, но НАТО развалится значительно быстрее», — подчеркнул он.

До этого Responsible Statecraft писал, что канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте выступил с инициативой «финляндизировать» Украину.

Ранее эксперт назвал вероятную дату отставки Шольца.