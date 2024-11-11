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Россия и страны Африки осудили нападение Израиля на жилые районы Ливана

МИД РФ: Россия и Африка осуждают нападения Израиля на жилые районы Ливана

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия и страны Африки обеспокоены положением дел в Ливане и осуждают нападения Израиля на жилые районы этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, размещенном на сайте МИД РФ.

«Подчеркиваем необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Ливана и создания условий для политико-дипломатического разрешения кризиса с тем, чтобы гарантировать мир и стабильность на Ближнем Востоке», — говорится в документе.

Кроме того, стороны выступили за предоставление Палестине полноправного членства в ООН и подтвердили приверженность решению о сосуществовании двух государств (Израиля и Палестины. — Ред.) на общепризнанной международно-правовой основе.

10 октября о том, что участники форума «Россия — Африка» приняли совместное заявление, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в заявлении содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел в экономической, социальной, инвестиционной сферах, а также в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

9-10 ноября на федеральной территории «Сириус» состоялась первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка. В мероприятии приняли участие свыше 1500 участников, из них более 40 министров африканских стран.

Ранее в МИД России заявили о планах наращивать сотрудничество с Африкой.

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