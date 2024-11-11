Экс-глава Гагаузии призвала спасти экономику Молдавии

Экономика Молдавии находится в «плачевном состоянии» и нуждается в спасении. Об этом заявила экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах в беседе с РИА Новости.

«В последние годы дела в Молдове действительно пришли в плачевное состояние <…> Экономику необходимо срочно спасать, и у нас уже разработана программа с конкретными решениями», — заявила Влах, которая 5 ноября объявила о создании новой политической партии «Сердце Молдовы».

По ее словам, в настоящее время инвесторы уходят из страны, а промышленное производство и грузоперевозки снижаются. Кроме того, сельское хозяйство находится в упадке, а сфера строительства пребывает в стагнации, подчеркнула Влах.

Она рассказала, что «Сердце Молдовы» предлагает внедрить гибкую налоговую политику, а также оказывать поддержку обрабатывающей промышленности и IT-сектору. Помимо этого, необходимо упрощенное создание малых и средних предприятий в сельской местности.

«Экономику Молдовы еще можно спасти, и мы будем решительно действовать в этом направлении», — добавила Влах.

11 ноября Влах сообщила, что парламентские выборы, которые пройдут в Молдавии в 2025 году, дадут реальную возможность «избавиться от некомпетентной власти, которая допустила нынешнюю ситуацию». Она подчеркнула, что президентство Майи Санду, которая переизбралась на второй срок, «привело к катастрофическим последствиям»: в частности, вырос госдолг, уровень жизни снизился, сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть страну.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, когда Молдавия может стать членом ЕС.