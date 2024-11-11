Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава Гагаузии призвала спасти экономику Молдавии

Экс-глава Гагаузии Влах: экономику Молдавии необходимо срочно спасать

close
Мирослав Ротарь/РИА Новости

Экономика Молдавии находится в «плачевном состоянии» и нуждается в спасении. Об этом заявила экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах в беседе с РИА Новости.

«В последние годы дела в Молдове действительно пришли в плачевное состояние <…> Экономику необходимо срочно спасать, и у нас уже разработана программа с конкретными решениями», — заявила Влах, которая 5 ноября объявила о создании новой политической партии «Сердце Молдовы».

По ее словам, в настоящее время инвесторы уходят из страны, а промышленное производство и грузоперевозки снижаются. Кроме того, сельское хозяйство находится в упадке, а сфера строительства пребывает в стагнации, подчеркнула Влах.

Она рассказала, что «Сердце Молдовы» предлагает внедрить гибкую налоговую политику, а также оказывать поддержку обрабатывающей промышленности и IT-сектору. Помимо этого, необходимо упрощенное создание малых и средних предприятий в сельской местности.

«Экономику Молдовы еще можно спасти, и мы будем решительно действовать в этом направлении», — добавила Влах.

11 ноября Влах сообщила, что парламентские выборы, которые пройдут в Молдавии в 2025 году, дадут реальную возможность «избавиться от некомпетентной власти, которая допустила нынешнюю ситуацию». Она подчеркнула, что президентство Майи Санду, которая переизбралась на второй срок, «привело к катастрофическим последствиям»: в частности, вырос госдолг, уровень жизни снизился, сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть страну.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, когда Молдавия может стать членом ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами