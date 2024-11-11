Стало известно, кому Трамп предложил должность постпреда США при ООН

Избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить члена нижней палаты конгресса от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Трамп только что предложил <...> Стефаник должность посла (постоянного представителя. — «Газета.Ru») США при ООН», — говорится в материале.

По словам журналистов, еще до официального вступления в должность Трамп начал «демонстрировать свою власть». Этим он заставил лидеров европейских стран «спешно искать способы смириться с его победой» на выборах главы государства.

Стефаник родилась в 1984 году. Она является одним из наиболее высокопоставленных членов Республиканской партии в палате представителей США и считается надежным союзником избранного американского лидера.

В настоящее время должность постоянного представителя страны при ООН занимает Линда Томас-Гринфилд. Ее назначили на этот пост в феврале 2021 года.

8 ноября переходная команда Дональда Трампа сообщила, что после официального вступления политика в должность пост главы аппарата Белого дома займет его советница Сьюзан Уайлс. Она станет первой женщиной на соответствующей должности.

Ранее журналисты узнали, кого избранный президент США планирует назначить государственным секретарем.