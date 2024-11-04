Президент Зурабишвили заявила, что грузинскую диаспору не допустили до выборов

Грузинская диаспора не смогла сыграть решающую роль на парламентских выборах в стране, как это сделала молдавская диаспора на президентских выборах. Об этом написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети X.

По ее словам, Молдавия «была спасена» 300 тысячами голосов диаспоры, в то время как грузинской миллионной диаспоре «не дали проголосовать». Зурабишвили утверждает, что только 34 тысячи избирателей в диаспорах были допущены до голосования.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Оппозиция Грузии не признала результаты выборов и потребовала переголосования. Зурабишвили назвала прошедшие выборы «тотальной фальсификацией». У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Народ выбирал между прозападным президентом страны Майей Санду, представляющей партию «Действие и солидарность», и бывшим генпрокурором, уволенным правительством Санду, Александром Стояногло — выходцем из Гагаузии, кандидатом от оппозиционной Партии социалистов.

После обработки 99,01% протоколов с избирательных участков Санду лидирует с 55,06% голосов, у Стояногло – 44,94%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Санду с победой на президентских выборах «перед лицом вмешательства».