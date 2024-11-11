Министр инфраструктуры Молдавии уходит из правительства

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что покидает правительство страны и правящую партию «Действие и солидарность». Об этом сообщает РИА Новости.

«Начиная с сегодняшнего дня, я ухожу из правительства и из партии «Действие и солидарность», — сказал он.

Он выразил надежду, что это позволит вернуть обсуждения в публичном пространстве к Молдавии, а не к личности того или иного человека.

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу ранее заявил, что власти Молдавии планируют подписать договоры о сотрудничестве в сфере обороны со странами ЕС, рискуя превратить страну в военную базу иностранных государств. По его словам, правительство уже приняло решение начать переговоры о военном сотрудничестве с Германией и Данией — странами НАТО. Он назвал эту ситуацию «весьма тревожным звонком».

Ранее в Молдавии назвали Россию гарантом безопасности для страны.