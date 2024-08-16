Россия в рамках современного нестабильного мира является гарантом безопасности для Молдавии. Об этом заявил кандидат от оппозиции на выборах президента страны, депутат Василий Боля на предвыборном съезде оппозиционного молдавского блока «Победа» в Москве, передает РИА Новости.

«Россия для нас в нынешней ситуации нестабильности в мире, в регионе в целом, является гарантом безопасности», — подчеркнул он.

Он обратил внимание на результаты социологических опросов в Молдавии, которые показали, что около 70% граждан страны выступают за восстановление добрососедских отношений с Россией.

15 августа Боля, а также глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыли в Москву. Молдавские политики прибыли в столицу РФ для участия в открытии приемной Культурно-образовательного центра Молдавии для поддержки соотечественников.

Ранее молдавская оппозиция собралась отправить Санду «на свалку истории».