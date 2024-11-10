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Оппозиция Молдавии упрекнула власть в превращении страны в базу НАТО

Лидер «Шанса» Лунгу: Молдавия рискует стать военной базой иностранных государств

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Exclusiv Media/YouTube

Власти Молдавии планируют подписать договоры о сотрудничестве в сфере обороны со странами ЕС, рискуя превратить страну в военную базу Североатлантического альянса. Об этом заявил лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу, передает РИА Новости.

По его словам, правительство уже приняло решение начать переговоры о военном сотрудничестве с Германией и Данией. Он назвал эту ситуацию «весьма тревожным звонком».

»Молдавия становится военной базой иностранного государства», — отметил Лунгу.

Оппозиционный политик добавил, что никакой речи о защите Молдавии как таковой «не идет».

До этого Алексей Лунгу заявил, что Майя Санду начала подавлять свободу слова в республике, блокируя новые средства массовой информации. Оппозиционер отметил, что действующее правительство Молдавии старается превратить СМИ в четвертую власть, которая будет работать только на них.

Ранее в Молдавии назвали Россию гарантом безопасности для страны.

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