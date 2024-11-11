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Трамп может выслать принца Гарри из США

Daily Mail: Дональд Трамп намерен депортировать принца Гарри из страны

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Избранный президент США Дональд Трамп может выслать из страны принца Гарри. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что аналитический центр Heritage Foundation собирался опубликовать данные принца Гарри уже давно, но не мог обойти запрет действующего президента США Джо Байдена.

Визовый статус принца в США поставили под сомнение из-за того, что он признался в собственных мемуарах в употреблении различных запрещенных веществ. Отмечается, что по правилам въезда в США, эта информация должна была быть указана в его иммиграционных документах. При этом эти документы так и не были раскрыты на сегодняшний день. Ожидается, что при новой американской администрации эти сведения могут быть обнародованы, а сам Гарри подлежать депортации.

При этом сам Трамп заявлял в марте текущего года, что в случае переизбрания на пост главы государства может депортировать проживающего в США принца Гарри из страны, если будет обнаружено, что член британской королевской семьи солгал о приеме наркотиков при подаче заявления на визу.

Ранее Daily Mail узнала, что Трамп первым делом вернет в Белый дом.

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