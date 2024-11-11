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Пушков оценил планы Польши по созданию коалиции для защиты Украины от Трампа

Пушков: Польша и Британия не помешают планам Трампа по урегулированию на Украине

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РИА «Новости»

Планы Польши создать вместе с Великобританией и Францией блок, чтобы помешать усилиям Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, вряд ли увенчаются успехом, если избранный президент США останется верен своим обещаниям и убеждениям. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Здесь все зависит от решимости Трампа. Если он будет верен своим обещаниям и убеждениям, о которых говорили и Орбан, и Маск, то ни Польша, ни Британия помешать ему идти по этому пути не смогут», — написал Пушков.

По словам парламентария, ряд европейских лидеров рассчитывают на своих союзников внутри Соединенных Штатов, которые помогут им переубедить Трампа по поводу ситуации на Украине.

До этого газета The Times писала, что премьер-министр Польши Дональд Туск намерен сформировать альянс с Великобританией, а также провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы предотвратить «предательство Западом Украины» на фоне избрания Дональда Трампа президентом США.

Ранее Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине.

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