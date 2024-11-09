Пушков увидел изменение отношения к Украине в ЕС и США после победы Трампа

Отношение Соединенных Штатов и Европейского союза (ЕС) к Украине начинает меняться, а заявления из Брюсселя о «вечной поддержке Киева» не будут иметь последствий, пока Дональд Трамп не определится со своей политикой на этом направлении. Такую точку зрения в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В Киеве привыкли выдвигать требования к Западу. И привыкли к тому, что с Запада всегда шла поддержка. Но ситуация начинает меняться — и не только в США, но и в Европе. Что бы ни говорили в Брюсселе о вечной поддержке Киева, в европейских столицах сейчас многое будет поставлено на паузу, пока Трамп не определится со своей политикой в отношении Украины», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что тема использования дальнобойного оружия для ударов вглубь России может быть закрыта навсегда. Этот вопрос будет зависеть от США, а не от Европы, поскольку ни премьер Британии Кир Стармер, ни президент Франции Эммануэль Макрон не будут действовать в этом вопросе самостоятельно, указал сенатор.

По мнению парламентария, без активного участия США решимость Европы и дальше поддерживать Украину будет убывать.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что главы стран ЕС задумались о предоставлении помощи Украине без участия США. По информации издания, европейские политики впервые заговорили о том, сможет ли ЕС помогать Украине без поддержки США после избрания Дональда Трампа президентом страны, несмотря на то, что они пытаются убедить Трампа не сокращать помощь Киеву.

Ранее в Госдуме предрекли Украине «неприятные новости» из-за победы Трампа.