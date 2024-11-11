Журналист дал совет европейцам после победы Трампа на выборах в США

После победы на выборах в США Дональда Трампа европейцам нужно последовать примеру американцев и вернуть национальную идентичность. Об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, американцы проложили свой путь, и теперь европейцам «нужно встать с колен и вернуть себе самоопределение». Боуз считает, что благополучное будущее континента без войн должно строиться не на базе Евросоюза, а на основе нового, основанного на экономических отношениях содружества.

«Конец эксперименту. Европейцы хотят вернуть свои страны. Вернуть свое наследие и свое будущее. Больше никаких войн, отвлекающих внимание», — написал журналист.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужно перестать делегировать вопрос безопасности Соединенным Штатам, для континента настал момент действовать, чтобы не исчезнуть геополитически. По его словам, в вопросе безопасности НАТО играет ключевую роль, и европейцы хотят вносить свой вклад, однако континенту следует взять на себя ответственность «за стратегическое пробуждение».

Ранее стало известно о напряженности внутри НАТО из-за возвращения Трампа.