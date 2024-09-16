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Четверть японцев поддержала кандидатуру бывшего военного на пост премьер-министра

Yomiuri: 26% японцев поддержат кандидатуру экс-главы МО Исибы на пост премьера

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Toru Hanai/Reuters

26% японцев поддерживают кандидатуру бывшего министра обороны Сигэру Исибы на пост премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос японского издания Yomiuri.

Исиба стал популярным из всех представленных кандидатов. При этом глава министерства экономической безопасности Санаэ Такаити получила 25%, а бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми — сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми — набрал 15% голосов. Остальные кандидаты получили 5-6% и меньше.

Исиба занимает пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Парламентские выборы в Японии должны состояться не позднее июля 2025 года.

В 2024 году расходы на оборону в Японии выросли более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. В 2023 году премьер-министр Японии Фумио Кисида поддержал обсуждение поправок в конституцию о самообороне и чрезвычайном положении.

Ранее правительство Японии заявило, что следит за учениями и маневрами России и Китая.

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