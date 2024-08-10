В Молдавии заявили о «рекордах» Санду в подавлении свободы слова

Президент Молдавии Майя Санду начала подавлять свободу слова в республике, блокируя новые средства массовой информации. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.

Оппозиционер отметил, что действующее правительство Молдавии старается превратить СМИ в четвертую власть, которая будет работать только на них. Если кто-то не согласен с подобными действиями, то, по словам Лунгу, они сталкиваются с давлением и репрессиями.

«14 телеканалов закрыты, десятки сайтов заблокированы, но это не предел. Санду идет на новые «рекорды» в подавлении свободы слова. Следом за журналистами, закрывать рот начнут всем гражданам. Режим диктатора — он такой», — сказал лидер партии.

До этого спикер парламента страны Игорь Спыну заявил, что Санду все еще не приняла решения касательно участия в следующих выборах главы государства. По его словам, политик пока не говорит, будет ли участвовать в голосовании как кандидат от правящей партии «Действие и солидарность» или в качестве независимого претендента.

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