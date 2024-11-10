Мантуров прибыл в Индию для участия в межправительственной комиссии

Глава министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар поприветствовал первого заместителя премьер-министра России Дениса Мантурова, который прибыл в страну для участия в заседании межправительственной комиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рад приветствовать сегодня в Индии первого заместителя премьер-министра России Дениса Мантурова. С нетерпением ждем нашего участия на завтрашнем бизнес форуме «Индия-Россия», — отметил Джайшанкар.

До этого стало известно, что следующее заседание данной комиссии, посвященной вопросам торговли, экономики, научно-технического и культурного сотрудничества между двумя странами, намечено на 11 ноября в Мумбаи.

Межправительственная комиссия служит механизмом для регулярного мониторинга двустороннего сотрудничества в области экономики и торговли между Индией и Россией. Первая сессия этой комиссии состоялась 13 и 14 сентября 1994 года.

В конце октября украинский президент Владимир Зеленский обратился к властям Индии с требованием прекратить сотрудничество с Россией, а также отказаться от нейтралитета в конфликте на Украине.

Ранее Путин заявил о готовности нарастить торговлю с Индией.