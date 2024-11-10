В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов

В Тбилиси вновь проходят протесты оппозиции против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Об этом сообщает грузинский телеканал Adjara.

Сотни людей, в числе которых оппозиционные политики и активисты, собрались на площади Свободы в центре Тбилиси, после чего направились в сторону набережной и перекрыли движение транспорта. Они требуют назначить перевыборы в Грузии.

Отмечается, что полиция не препятствует протестующим, акция проходит мирно.

Накануне, 9 ноября, в Тбилиси прошла очередная акция протеста оппозиции. Участники митинга собрались у станций метро «Марджанишвили» и «Государственный университет», после чего начали движение по улицам столицы с флагами Грузии и Евросоюза.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Оппозиция Грузии не признала результаты выборов и потребовала переголосования. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала прошедшие выборы «тотальной фальсификацией».

Ранее премьер Грузии рассказал о «тысячах инструментов» против оппозиции.