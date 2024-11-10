Врачи разрешили президенту Бразилии летать

Врачи разрешили президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве снова летать на большие расстояния после травмы головы, пишет G1.

По данным портала, последние анализы показали, что состояние политика улучшилось. По этой причине медики позволили лидеру продолжать обычную деятельность и летать на самолете.

G1 отмечает, что теперь президент сможет принять участие в саммите G20 («Большой двадцатки», клуба правительств и глав ЦБ стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в который входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, РФ, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и ЕС), который состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

20 октября стало известно, что бразильский лидер не поедет на саммит БРИКС (межгосударственного объединения, включающего РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию) в Казани 22-24 октября по медицинским показаниям: он временно не мог летать на дальние расстояния из-за недавней травмы головы. Политик получил ее, когда упал в ванной. Он неудачно сел на скамью, которая опрокинулась, из-за чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок. Его доставили в больницу, где наложили несколько швов. МРТ показало небольшое кровотечение — симптом легкого сотрясения мозга.

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