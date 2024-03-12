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Трамп заявил, что помилует участников штурма Капитолия

Трамп заявил, что, став президентом, освободит участников штурма Капитолия

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Manuel Balce Ceneta/AP

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен в случае победы на выборах в 2024 году помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Слова Трампа цитирует ТАСС.

«Моими первыми действиями в качестве вашего следующего президента будут: закрытие границы и <...> освобождение незаконно заключенных в тюрьму заложников 6 января», — написал Трамп на странице в своей соцсети Truth Social.

6 января 2021 года сторонники Трампа во время митинга против оформления победы на президентских выборах Джо Байдена вошли в здание Капитолия США, где обычно заседает конгресс, и провели там несколько часов. Не обошлось без столкновений с силовиками. Впоследствии многих участников беспорядков привлекли к уголовным делам и посадили в тюрьму.

Сам Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о штурме Капитолия и попытках манипуляции на президентских выборах.

6 февраля 2024 года суд в американском округе Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета против юридического преследования в деле о штурме Капитолия. 29 февраля к рассмотрению дела приступил Верховный суд США. Предполагается, что решение будет вынесено в апреле.

Ранее Трамп заявил, что Байден умеет только жульничать на выборах.

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Выборы в США — 2024
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