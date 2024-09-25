Лавров заявил о желании многих стран сократить зависимость от доллара

Многие государства, понимая необязательность Запада, бегут и стараются сократить зависимость от доллара. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Лавров рассказал, что в 90-е годы во Всемирном банке представители США утверждали, что другие страны не должны бояться доллара. Они заявляли, что американская валюта является общемировым достоянием, а не оружием Соединенных Штатов.

«Где все это сейчас? Сейчас либо от доллара бегут, либо те, кто слишком глубоко в него погрузился, в эту систему, стараются постепенно сокращать свою зависимость», — сказал министр.

Незадолго до этого премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела на встрече с послом РФ Игорем Мартыновым выразил надежду на вступление в БРИКС для борьбы с «доминированием доллара и евро».

Позже сообщалось, что использование национальных валют в расчетах между странами БРИКС превысило объемы операций в долларах США.

Ранее в РФ объяснили, в какой момент доминирование США в мире оказалось под угрозой.