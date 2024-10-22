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Путин заявил об особом значении отношений с африканскими партнерами

Путин: Россия ценит укрепление отношений со странами Африки

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РИА Новости

Россия придает большое значение укреплению связей со странами Африки. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил перед встречей с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой на саммите БРИКС, который проходит в Казани, передает РИА Новости.

«Россия придает особое значение укреплению отношений со странами Африканского континента», — отметил российский лидер.

Он напомнил о практической работе над реализацией принятых по итогам петербургского саммита Россия — Африка совместных документов. Это декларации и план действий, рассчитанный до 2026 года.

До этого Путина обращал внимание, что такое мироустройство должно основываться на истинном равенстве и господстве международного права. Он отметил, что миропорядок необходимо освободить от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления. Российский президент выразил уверенность, что последовательная реализация планов и договоренностей, достигнутых по итогам саммита, будет способствовать обеспечению стабильности и безопасности на Африканском континенте.

Ранее Запад обвинили в попытках втянуть Африку в конфликт на Украине.

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Саммит БРИКС в Казани
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