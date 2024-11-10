Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол заявил о готовности Японии к диалогу с РФ

Посол Японии в РФ Муто заявил о готовности Токио к диалогу с Москвой

close
Guitar photographer/Shutterstock/FOTODOM

Япония по-прежнему открыта к диалогу с Россией. Об этом ТАСС заявил японский посол в РФ Акира Муто.

«Взаимопонимание возможно через официальные диалоги и людские контакты. Мы остаемся открыты», — заявил он после вручения верительной грамоты президенту РФ Владимиру Путину.

Церемония вручения грамот прошла в Александровском зале Московского Кремля.

До этого Акира Муто заявил, что мирный договор между Россией и Японией может быть подписан по окончании конфликта на Украине.

4 октября новый премьер Японии, выступая перед парламентом, заявил о намерении решить «территориальную проблему» с Россией. По его словам, отношения двух стран находятся в «тяжелом состоянии», но продолжение курса на заключение мирного договора необходимо. При этом Токио не намерено отказываться от санкционного давления на Москву.

В настоящее время Россия и Япония не имеют мирного договора. Он не подписан из-за затянувшегося спора о принадлежности и статусе островов в Южных Курилах по итогам Второй мировой войны.

Ранее турпоток из России в Японию вырос в 2,4 раза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами