Посол заявил о готовности Японии к диалогу с РФ

Япония по-прежнему открыта к диалогу с Россией. Об этом ТАСС заявил японский посол в РФ Акира Муто.

«Взаимопонимание возможно через официальные диалоги и людские контакты. Мы остаемся открыты», — заявил он после вручения верительной грамоты президенту РФ Владимиру Путину.

Церемония вручения грамот прошла в Александровском зале Московского Кремля.

До этого Акира Муто заявил, что мирный договор между Россией и Японией может быть подписан по окончании конфликта на Украине.

4 октября новый премьер Японии, выступая перед парламентом, заявил о намерении решить «территориальную проблему» с Россией. По его словам, отношения двух стран находятся в «тяжелом состоянии», но продолжение курса на заключение мирного договора необходимо. При этом Токио не намерено отказываться от санкционного давления на Москву.

В настоящее время Россия и Япония не имеют мирного договора. Он не подписан из-за затянувшегося спора о принадлежности и статусе островов в Южных Курилах по итогам Второй мировой войны.

Ранее турпоток из России в Японию вырос в 2,4 раза.