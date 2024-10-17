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Россияне ринулись в Японию

Турпоток из России в Японию с начала года вырос в 2,4 раза

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Shutterstock

За январь — сентябрь Японию посетили 63,9 тыс. россиян. Турпоток вырос на 136,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет АТОР.

Число туристов по направлению пока еще уступает доковидным показателям, однако уверенно растет даже в условиях отсутствия прямых рейсов. Чаще всего россияне летят в Страну восходящего солнца транзитом через Китай.

«Групповые туры с фиксированными датами востребованы больше, чем индивидуальные программы», – рассказали в «Русском Экспрессе».

Несмотря на рост турпотока в 2,4 раза за год, Россия не входит даже в топ-20 въездных рынков Японии. РФ оказалась только на 21-м месте списка. Лидером среди стран-поставщиков туристов стала Южная Корея, жители которой за три квартала совершили порядка 6,47 млн поездок в Японию. В тройку также вошли Китай (5,25 млн въездов) и Тайвань (4,58 млн въездов).

Также в последние два месяца фиксируется рост торговли между Японией и Россией. В августе товарооборот подскочил на 23,81% месяц к месяцу, в сентябре — еще на 22,78%.

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