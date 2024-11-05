Правительство РФ не поддержало получение российского гражданства за границей

Правительство РФ не поддержало «заграничное» получение гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что те, кто ранее отказался от российского гражданства, не смогут подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории РФ. Авторы законопроекта полагают, что он мог бы облегчить процедуру получения гражданства бывшим соотечественникам, которые ранее от него отказались по своей инициативе.

«В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории», — говорится в сообщении.

До этого итальянский журналист International Reporters и военкор Андреа Лучиди рассказал ТАСС, что собирается просить российское гражданство. Лучиди с 2022 года живет в Луганской народной республике.

Ранее сообщалось, что попросивший убежища журналист Джулиано хочет поменять паспорт на российский.