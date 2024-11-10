Россию поблагодарили за вклад в развитие атомной энергетики бедных стран

Глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре в интервью РИА Новости поблагодарил РФ за технологию малых модульных реакторов, которая сделала мирный атом доступнее для менее развитых стран.

«Что я могу подтвердить, так это то, что Буркина-Фасо, как Мали и Нигер, стремится получить этот инструментарий. <..> Сегодня благодаря модульным форматам мы поняли, что такие страны, как Буркина-Фасо, действительно могут использовать эту технологию для поддержки своей экономики», — заявил он.

Подчеркивается, что задачей Буркина-Фасо является создание энергетической инфраструктуры для питания промышленности. Какие компании из РФ будут в этом участвовать, пока не уточняется.

«Россия является пионером в том, что открыла возможности в ядерной энергетике таким странам, как Буркина-Фасо», — подчеркнул он.

До этого глава минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что РФ для его страны — это незаменимый партнер в сфере атомной энергетики. Он отметил, что к 2050 году Турция должна иметь 20 тыс. мегаватт мощностей за счет атомных электростанций.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность создания малых модульных ядерных реакторов в Армении.