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В Венгрии рассказали, когда ждать мира в Европе

Сийярто: в 2025 году в Европу может вернуться мир

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth заявил, что в 2025 году можно ожидать мира в Европе.

По его словам, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может создать хорошие условия для урегулирования конфликта на Украине.

«Результаты президентских выборов в Соединенных Штатах создали совершенно новую политическую реальность, новую политическую обстановку», — отметил Сийярто.

Он уточнил, что вслед за изменением подхода США к конфликту свое отношение должен будет изменить и Евросоюз, что «потребует изменения полностью провалившейся европейской стратегии, направленной на поставку оружия Украине, применение этого оружия на территории России и принятие новых пакетов санкций».

До этого Сийрято заявлял, что ЕС за последнее время стал менее безопасным и конкурентоспособным.

Глава дипломатического ведомства прокомментировал старт саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Будапеште. На мероприятие прибыли лидеры более 40 стран — членов регионального содружества и руководители самого объединения.

Ранее Сийярто заявил о провале подхода ЕС к конфликту на Украине.

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