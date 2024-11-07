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В Венгрии рассказали о снижении конкурентоспособности ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС стал менее безопасным и конкурентоспособным

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AP

Европейский союз (ЕС) за последнее время стал менее безопасным и конкурентоспособным, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Пост с соответствующим содержанием появился на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава дипломатического ведомства прокомментировал старт саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Будапеште. На мероприятие прибыли лидеры более 40 стран — членов регионального содружества и руководители самого объединения.

«Сегодня Европа — более опасное и менее конкурентоспособное место в мире, чем несколько лет назад. Вопрос в том, как мы можем снова стать безопасным и экономически конкурентоспособным континентом», — написал Сийярто.

Он выразил уверенность, что исправить ситуацию можно, только если ЕС начнет более тесно взаимодействовать с другими государствами региона.

По словам министра, в ходе саммита его участники планируют обсудить вопросы, связанные с поддержанием безопасности в Европе. Также представителям стран — членов объединения предстоит обменяться мнениями по поводу экономического сотрудничества с коллегами из Грузии, Армении, Турции и ряда иных государств.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономика ЕС «страдает от воспаления легких».

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