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Российский посол рассказал о позиции Катара по конфликту на Украине

Посол РФ Догадкин: Катар занимает равноудаленную позицию по конфликту на Украине

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Катар придерживается равноудаленной позиции по украинскому конфликту и считает, что западным странам стоит учитывать беспокойства РФ по поводу обеспечения своей безопасности. Об этом в ходе интервью для ТАСС рассказал посол Москвы в ближневосточном государстве Дмитрий Догадкин.

По его словам, Доха продолжает выступать за скорейшее завершение боевых действий. В то же время власти страны трезво оценивают ситуацию и осознают, что урегулировать кризис на Украине путем нанесения РФ стратегического поражения невозможно. Более того, такое развитие событий не отвечает интересам самого Катара.

«Здесь заинтересованы в реальном многополярном мире и согласны с тем, что Запад должен учитывать справедливые озабоченности РФ в области безопасности», — добавил дипломат.

4 ноября глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев через посредников ведет переговоры с Москвой по поводу взаимного прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Как он сказал, Украина была бы не против заключить подобное соглашение с РФ через посредника в лице Катара. Но пока никаких договоренностей достигнуто не было.

Ранее омбудсмены РФ и Украины провели встречу в Катаре, где договорились добиваться ускорения процесса по обмену военнопленными.

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