На Западе сделали прогноз о будущем НАТО при сотрудничестве Трампа и Путина

Колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс заявил, что НАТО ожидает мрачное будущее в случае сотрудничества президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.

По словам колумниста, Европа готовится к новой жизни на еще большей дистанции от США, чем когда-либо с 1991 года.

«Если избранный президент Дональд Трамп сдержит свое обещание работать с (российским президентом. — «Газета.Ru») Владимиром Путиным, чтобы решить украинский вопрос, будущее НАТО и западной коллективной безопасности будет унылым», — пишет Гастингс.

Он добавил, что в ближайшие годы в политике США будет доминировать стратегическое противостояние с Китаем.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что любое мирное соглашение, которое заключит избранный президент США Дональд Трамп и которое позволит российскому лидеру Владимиру Путину заявить о победе в спецоперации на Украине, подорвет интересы Белого дома.

Ранее в США указали на важную деталь в политике демократов и Трампа по Украине.