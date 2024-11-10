Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе сделали прогноз о будущем НАТО при сотрудничестве Трампа и Путина

Bloomberg: НАТО ждет «мрачное будущее», если Трамп и Путин будут сотрудничать

close
Susan Walsh/AP

Колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс заявил, что НАТО ожидает мрачное будущее в случае сотрудничества президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.

По словам колумниста, Европа готовится к новой жизни на еще большей дистанции от США, чем когда-либо с 1991 года.

«Если избранный президент Дональд Трамп сдержит свое обещание работать с (российским президентом. — «Газета.Ru») Владимиром Путиным, чтобы решить украинский вопрос, будущее НАТО и западной коллективной безопасности будет унылым», — пишет Гастингс.

Он добавил, что в ближайшие годы в политике США будет доминировать стратегическое противостояние с Китаем.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что любое мирное соглашение, которое заключит избранный президент США Дональд Трамп и которое позволит российскому лидеру Владимиру Путину заявить о победе в спецоперации на Украине, подорвет интересы Белого дома.

Ранее в США указали на важную деталь в политике демократов и Трампа по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами