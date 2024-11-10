Мерц раскритиковал МИД Германии за поддержку Камалы Харрис

Кандидат в канцлеры ФРГ из рядов Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал МИД своей страны за прямую поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис. Заявление опубликовало издание Stern.

По словам Мерца, министерство сделало ошибку, опубликовав пост в поддержку Харрис в социальной сети X вместо того, чтобы подготовиться к возможному переизбранию Дональда Трампа на пост президента США.

«У Трампа хорошая память. Нынешнее федеральное правительство больше не будет услышано новой администрацией. [Канцлер ФРГ Олаф] Шольц теперь является хромой уткой и на международном уровне», — заявил Мерц.

Он считает, что Германии необходимо «артикулировать свои интересы, чтобы заключить выгодную «сделку» с США при Трампе.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет расколоть союз России, Китая, Ирана и Северной Кореи.