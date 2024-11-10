Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц раскритиковал МИД Германии за поддержку Камалы Харрис

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц раскритиковал МИД страны за прямую поддержку Харрис

close
Hannibal Hanschke/Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ из рядов Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал МИД своей страны за прямую поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис. Заявление опубликовало издание Stern.

По словам Мерца, министерство сделало ошибку, опубликовав пост в поддержку Харрис в социальной сети X вместо того, чтобы подготовиться к возможному переизбранию Дональда Трампа на пост президента США.

«У Трампа хорошая память. Нынешнее федеральное правительство больше не будет услышано новой администрацией. [Канцлер ФРГ Олаф] Шольц теперь является хромой уткой и на международном уровне», — заявил Мерц.

Он считает, что Германии необходимо «артикулировать свои интересы, чтобы заключить выгодную «сделку» с США при Трампе.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет расколоть союз России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами