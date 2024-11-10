Шольца назвали «хромой уткой» на международной арене

Канцлер Германии Олаф Шольц является «хромой уткой» на международной арене на фоне политического кризиса в стране. Об этом в беседе с изданием Stern заявил глава Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

«Шольц сейчас и на международной арене является хромой уткой», — отметил он.

По словам Мерца, лидер ХДС подчеркнул, что в случае избрания канцлером планирует в отношениях с Соединенных Штатах более активно защищать интересы государства и выстраивать с Трампом диалог на равных.

До этого Шольц заявлял, что готов к диалогу о переносе дате проведения досрочных выборов на более ранний срок. Он призвал обсудить дату «как можно спокойнее».

Также стало известно, что досрочные выборы в парламент ФРГ могут состояться 9 марта 2025 года.

Ранее президент Германии Штайнмайер заявил о намерении распустить бундестаг.