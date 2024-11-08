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Шольц заявил, что готов обсудить график проведения досрочных выборов в ФРГ

Шольц заявил, что готов обсудить более раннюю дату досрочных выборов в Германии

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц готов к диалогу о переносе дате проведения досрочных выборов на более ранний срок. Об этом немецкий политик заявил на брифинге на полях саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, передает РИА Новости.

«В среду вечером я уже заявил, что хотел бы поскорее реализовать досрочные выборы в Германии», — сказал Шольц.

Он призвал обсудить дату «как можно спокойнее».

Накануне стало известно, что досрочные выборы в парламент ФРГ могут состояться 9 марта 2025 года.

До этого в Евросоюзе заявили, что проведение досрочных выборов в бундестаг сыграет на руку общеевропейскому политическому курсу.

Кризис в Германии с каждым днем обостряется и Олаф Шольц не может с ним справиться. Канцлер Германии не признает своей вины. Но события последних дней продемонстрировали, что правящая коалиция ФРГ переживает кризис. Разногласия возникли при обсуждении бюджета на следующий год.

Ранее президент Германии Штайнмайер заявил о намерении распустить Бундестаг.

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