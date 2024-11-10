ЦАХАЛ сообщил о визите министра стратегического планирования Израиля в РФ

Израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер недавно посетил Россию для обсуждения восстановления безопасности на севере Израиля и урегулирования ситуации в Ливане.

По данным радиостанции, визит состоялся в ноябре.

В конце октября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявлял, что представители России поддерживают контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, в том числе и с Ираном.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны.

23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболла» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее «Хезболла» применила дроны для удара по базе израильских войск связи.