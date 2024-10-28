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В МИД рассказали об усилиях РФ по разрядке на Ближнем Востоке

Богданов: РФ прилагает максимум усилий, чтобы Ближний Восток не скатился в войну

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Илья Питалев/РИА Новости

Представители России поддерживают контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, в том числе и с Ираном. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Таким образом, дипломат прокомментировал удары Израиля по Ирану.

«У нас со всеми контакты идут, в том числе и с иранскими коллегами», — сказал Богданов.

По его словам, Россия прилагает максимум усилий, чтобы не допустить развязывания крупномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболла» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

28 октября израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило об уничтожении всех стратегических оборонных возможностей Ирана, страну лишили батарей зенитных ракет большой дальности. Иранские СМИ в свою очередь утверждали, что ущерб был нанесен «незначительный».

Ранее в Иране призвали пересмотреть ядерную доктрину.

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Конфликт Ирана и Израиля
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