«Хезболла» применила дроны для удара по базе израильских войск связи

Ливанское шиитское движение «Хезболла» применило беспилотные летательные аппараты для удара по базе израильских войск связи в Эйн-Хузлуте, неподалеку от границы с Ливаном. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«Впервые рой ударных дронов атаковал базу военной связи в Эйн-Хузлуте в 55 км от ливано-палестинской границы, южнее Тивериадского озера», — говорится в сообщении.

В «Хезболле» подчеркнули, что цели были поражены.

30 октября новый генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что движение столкнулось с крупным проектом в регионе — войной. По его словам, эта конфронтация покажет, что «западные ценности являются ложными лозунгами».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее «Хезболла» назвала условие для прекращения огня.