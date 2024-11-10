На Украине оценили решение Трампа не брать в команду поддерживавшего Киев политика

Отсутствие бывшего госсекретаря США Майка Помпео в будущей администрации Дональда Трампа «немножко плохо» для Украины, поскольку он на своей должности поддерживал Киев. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Ярослав Железняк.

«По Хейли это было ожидаемо, а вот Помпео немножко плохо, что не возьмут. Он активно поддерживал Украину», — написал он.

По словам Железняка, Помпео могут назначить на одну из должностей в минобороны.

До этого Трамп в соцсети Truth Social опроверг данные о том, что в его команду войдут те, кто был в его администрации во время первого срока.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее штаб Трампа отстранился от заявления советника политика про Украину.