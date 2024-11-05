Финляндия может открыть КПП на границе с РФ зимой. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.

«Если оценка угрозы изменится и правительство решит провести эксперимент с открытием восточной границы, то, по данным источников, эксперимент будет проводиться зимой, а не весной», — сообщили в издании.

24 октября погранслужба Финляндии сообщила о прекращении работы двух КПП на границе с РФ.

10 октября Европейский парламент одобрил и опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия финским правительством КПП на границе с Россией.

Закрытие КПП было связано с резким ростом потока беженцев со стороны российской границы в Финляндию. Подавляющая часть этих беженцев являлись уроженцами стран Ближнего Востока.

Ранее президент Финляндии отверг финскую модель мира на Украине.