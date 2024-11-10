Губернаторы-демократы заявили о сопротивлении Трампу

Губернаторы демократических («синих») штатов могут выступить против администрации республиканца Дональда Трампа, который представляет «красную» партию. Об этом пишет The Hill.

Согласно материалу издания, калифорнийский губернатор-демократ Гэвин Ньюсом заявил о готовности его штата к борьбе. По его словам, там после победы Трампа созвали специальную сессию законодательного собрания.

Другой демократ из Массачусетса Маура Хили заявила, что правоохранительные органы ее штата не станут помогать администрации республиканца в случае проведения массовой депортации мигрантов.

Придерживающийся умеренных взглядов губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер, обращаясь к Трампу, заявил, что новоизбранному президенту придется иметь дело с ним, если тот решит прийти за его народом.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи, говоря о возможности массовых депортаций, подчеркнул, что штат будет сражаться с тем, что противоречит ценностям его жителей.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в свою очередь сформировала группу специалистов для разработки стратегии по защите штата от потенциальных политических опасностей, которые, по ее мнению, могут возникнуть во время правления Трампа. По данным The Hill, Хокул сотрудничает с генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс, которая подавала против Трампа иск и обвиняла республиканца в завышении его состояния на $3,6 млрд в год в течение десяти лет с целью ввести в заблуждение банки и ради лучших условий ссуды.

Как сообщал телеканал CNN, губернаторы демократических штатов и генеральные прокуроры этих регионов готовятся к «Сопротивлению 2.0» против Трампа, намереваясь навязать ему «новые судебные баталии».

Ранее Пелоси назвала виновного в поражении демократов на выборах в США.