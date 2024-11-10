Демократы в США начали готовить Трампу «Сопротивление 2.0»

Губернаторы демократических штатов и генеральные прокуроры этих регионов готовятся к «Сопротивлению 2.0» против победившего на выборах Дональда Трампа, намереваясь навязать ему «новые судебные баталии». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Губернаторы-демократы и генеральные прокуроры (демократических штатов. – Прим ред.) начинают создавать Сопротивление 2.0, выступая с жесткими заявлениями и обещая новые законы и судебные баталии (Трампу. – Прим. ред.)», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что демократические политики стремятся оградить свои штаты от консервативной политики, которую, как они ожидают, будет проводить избранный президент Дональд Трамп.

Как сообщает CNN, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом уже заявил, что созовет законодателей штата на специальную сессию в конце этого года, чтобы «защитить прогрессивную политику» региона по таким вопросам, как право на аборт и изменение климата, от новой администрации Трампа.

Ньюсом не единственный губернатор-демократ, готовящийся сразиться с Трампом. В «синих» штатах, таких как Иллинойс, Массачусетс и Нью-Йорк, чиновники уже обещают начать правовую и политическую борьбу против новой администрации Трампа, сообщает телеканал.

До этого Трамп предложил погасить долг демократов, который возник во время предвыборной кампании, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Ранее Пелоси назвала виновного в поражении демократов на выборах в США.